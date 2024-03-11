Сборная Беларуси по гандболу провела заключительные тренировки перед суперсерией со сборной России

Три матча пройдут в формате суперсерии. Главный тренер Юрий Шевцов вызвал в команду 20 гандболистов, среди них и лидеры, выступающие в европейских клубах – Артем Королек, Владислав Кулеш, Вадим Гайдученко. Есть в составе и сильнейшие игроки белорусских клубов – Игорь Белявский и Эдуард Ярош. А вот один из сильнейших игроков СКА, Дмитрий Хмельков, пропустит матчи из-за травмы. Напомним, на Кубке дружбы в январе, в последнем поединке с национальной сборной России, белорусы обыграли оппонентов с разницей в один мяч.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

С Россией всегда сложно, тем более я знаю, что они сейчас собрали хороший состав – приезжает полный состав. Если у нас восемь не доехали, то у них два или три человека могут добавиться, а все основные там есть. Поэтому сложно, сложно играть, я думаю, в Казани будет хорошая атмосфера в зале, но в месте с тем мы смотрим на себя. И нам главное готовится. Живем надеждой, что когда-то нас допустят, и все равно мы должны готовится. Мы должны готовить новых ребят, должны готовить новых игроков. Случится такое, что восемь игроков не доедут, может, всегда. Для этого должны быть игроки, которые всегда смогут заменить их.

Первая игра состоится 13 марта в Казани. Через два дня команды встретятся в Москве. Третий, заключительный матч суперсерии, пройдет в Чехове 17 марта.