Мужская сборная Беларуси по гандболу сыграет три товарищеских матча с россиянами

Выиграть Суперсерию – такая задача стоит перед гандбольной сборной Беларуси. Наша команда провела последние тренировки перед важными встречами с россиянами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер Юрий Шевцов вызвал в команду 20 гандболистов, среди них и лидеры: выступающие в европейских клубах Артем Королек, Владислав Кулеш, Вадим Гайдученко. Есть в составе и лучшие игроки белорусских клубов: Игорь Белявский и Эдуард Ярош. А вот один из сильнейших гандболистов СКА Дмитрий Хмельков пропустит матчи из-за травмы. Суперсерия стартует в Казани 13 марта. Затем команды переедут в Москву, где встретятся 15 марта. Третий заключительный матч Суперсерии через два дня примет Чехов.