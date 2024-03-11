Прямой эфир

Мужская сборная Беларуси по гандболу сыграет три товарищеских матча с россиянами

11 марта 2024 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выиграть Суперсерию – такая задача стоит перед гандбольной сборной Беларуси. Наша команда провела последние тренировки перед важными встречами с россиянами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по гандболу сыграет три товарищеских матча с россиянами-1

Главный тренер Юрий Шевцов вызвал в команду 20 гандболистов, среди них и лидеры: выступающие в европейских клубах Артем Королек, Владислав Кулеш, Вадим Гайдученко. Есть в составе и лучшие игроки белорусских клубов: Игорь Белявский и Эдуард Ярош. А вот один из сильнейших гандболистов СКА Дмитрий Хмельков пропустит матчи из-за травмы. Суперсерия стартует в Казани 13 марта. Затем команды переедут в Москву, где встретятся 15 марта. Третий заключительный матч Суперсерии через два дня примет Чехов.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» сократило отставание от московских одноклубников в Кубке Гагарина
11 марта 2024 11:01

Минское «Динамо» сократило отставание от московских одноклубников в Кубке Гагарина

Дмитрий Кузьмин открыл счёт голам в АХЛ
11 марта 2024 10:59

Дмитрий Кузьмин открыл счёт голам в АХЛ

Белорусский тхэквондист Георгий Гурциев завоевал лицензию на Олимпиаду
11 марта 2024 10:49

Белорусский тхэквондист Георгий Гурциев завоевал лицензию на Олимпиаду