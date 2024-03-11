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Минское «Динамо» сократило отставание от московских одноклубников в Кубке Гагарина

11 марта 2024 11:01
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КХЛ возвращается в белорусскую столицу. Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финальный результат – 2:1.

Минское «Динамо» сократило отставание от московских одноклубников в Кубке Гагарина-1

Причем для выявления сильнейшего основного времени не хватило. Счет открыли хозяева льда на старте дуэли. Ответ подопечные Дмитрия Квартальнова соорудили в середине третьего периода. Отличился Мороз. И только во втором овертайме Ник Меркли принес викторию нашей дружине. Таким образом, минчане подтянулись к победителю регулярки на расстояние одной победы. 6-я дуэль пройдет на нашей территории во вторник, 12 марта.

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов # Ник Меркли

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