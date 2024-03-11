Минское «Динамо» сократило отставание от московских одноклубников в Кубке Гагарина

КХЛ возвращается в белорусскую столицу. Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финальный результат – 2:1.
КХЛ возвращается в белорусскую столицу. Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финальный результат – 2:1.
Причем для выявления сильнейшего основного времени не хватило. Счет открыли хозяева льда на старте дуэли. Ответ подопечные Дмитрия Квартальнова соорудили в середине третьего периода. Отличился Мороз. И только во втором овертайме Ник Меркли принес викторию нашей дружине. Таким образом, минчане подтянулись к победителю регулярки на расстояние одной победы. 6-я дуэль пройдет на нашей территории во вторник, 12 марта.