Определился состав полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу

Действующий обладатель трофея жодинский клуб «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Ислочью». Команда из Минского района, пробившись в четверку лучших, обеспечила себе участие в Лиге конференций. В другой полуфинальной паре сыграют победитель и серебряный призер прошлого чемпионата – минское «Динамо» и «Неман». Первые матчи пройдут 16 и 17 апреля, ответные – 7 и 8 мая. Финальный поединок 25 мая примет жодинский стадион «Торпедо». Из четверки полуфиналистов самыми успешными в Кубке страны являются «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Минчане выигрывали трофей три раза, клуб из Жодино – дважды.