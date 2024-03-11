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Определился состав полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу

11 марта 2024 14:22
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11 марта в Доме футбола прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определился состав полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу-1

Действующий обладатель трофея жодинский клуб «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Ислочью». Команда из Минского района, пробившись в четверку лучших, обеспечила себе участие в Лиге конференций. В другой полуфинальной паре сыграют победитель и серебряный призер прошлого чемпионата – минское «Динамо» и «Неман». Первые матчи пройдут 16 и 17 апреля, ответные – 7 и 8 мая. Финальный поединок 25 мая примет жодинский стадион «Торпедо». Из четверки полуфиналистов самыми успешными в Кубке страны являются «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Минчане выигрывали трофей три раза, клуб из Жодино – дважды.

# Футбол Беларуси

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