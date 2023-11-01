Сборная Беларуси по гандболу победила команду России в первом матче Суперсерии

Наши парни были сильнее со счетом 32:28. Они со старта дуэли захватили лидерство и сумели удержать его до финальной сирены. Отметим, в составе белорусской дружины сыграли все сильнейшие игроки. Включая Артема Королька и Никиту Вайлупова, выступающих в Лиге чемпионов.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:

Я доволен самоотдачей игроков, климатом в команде, доволен, как ребята сражались, взаимодействовали после долгого перерыва. Но если говорить о самой игре, она была немного натянутой, не было той легкости, с которой мы играли ранее. Поэтому у нас есть над чем работать.

Артем Королек, линейный сборной Беларуси по гандболу:

Сказывается все-таки пауза, которая была – последний раз мы сыграли в марте основным составом. Тяжело, но это то, что нам надо. Нам нужно сейчас играть, вспоминать. Сборная России всегда достойно играет с нами, показывает силу. Ребята тоже не маленькие, большие. Всегда может быть и кровь, жесткие удары, встречи. Но как только свисток, мы прекрасно со всеми ладим и общаемся как с хорошими знакомыми.

Второй поединок Суперсерии состоится 3 ноября в Гомеле, а 5-го коллективы сыграют в Минске. Вход на все игры свободный.