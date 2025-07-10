Арина Соболенко покинула Уимблдон на стадии полуфинала

Без финала. Арина Соболенко не сумела выйти в титульный матч Уимблдона. В одной второй ей путь преградила американка Аманда Анисимова, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Она является одной из самых сложных и неудобных соперниц в туре. И это несмотря на то, что в мировом рейтинге занимает скромное 13-е место. Статистика очных встреч была на стороне представительницы звездно-полосатого флага. Плотная борьба завязалась уже в дебютном сете. Анисимова сделала нужный брейк – 6:4. Во второй партии чуточку лучше действовала уже наша прима – 6:4. Качели продолжились и в заключительном отрезке. Соболенко вначале отдала собственную подачу, а в концовке забрала у противницы. Увы, этого оказалось недостаточно. Американка ставит точку в следующем гейме – 6:4. Белоруска совершила 6 эйсов при 4-х двойных, реализовала только 3 брейк-поинта из 14 и допустила 32 невынужденные ошибки. Финал Уимблдона для нее остается как будто заколдованным.