Сборная Беларуси по футболу занимает 92-ю строку рейтинга ФИФА по итогам 2017 года

Новости Беларуси. Выше Габона, но ниже Гвинеи Биссау. Сборная Беларуси завершила 2017 год на 92-й строке рейтинга ФИФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего в активе нашей команды – 372 очка.

В 2017 году национальная команда Беларуси провела 11 матчей (5 игр отборочного турнира к чемпионату мира и 6 – товарищеских). В активе «белых крылаў» две победы и одна ничья. Еще в 8-ми матчах белорусы потерпели поражения.

По сравнению с 2016 годом, наша сборная потеряла в рейтинге 18 позиций. Лидирует в мировой табели о рангах Германия. Также в тройке сборные Бразилии и Португалии.