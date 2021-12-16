ЧБ по хоккею. «Динамо-Молодечно» на выезде обыграло «Могилёв»

Новости Беларуси. В единственном матче чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» победило на выезде Могилев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок получился не сильно богатым на события. Счет был открыт только в третьем периоде. Отличился Гринь. Он же поставил и финальную точку, поразив уже пустые ворота. Таким образом, клуб из Молодечно по-прежнему участвует в гонке за топ-6.