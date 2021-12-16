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ЧБ по хоккею. «Динамо-Молодечно» на выезде обыграло «Могилёв»

16 декабря 2021 14:28
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Новости Беларуси. В единственном матче чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» победило на выезде Могилев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по хоккею. «Динамо-Молодечно» на выезде обыграло «Могилёв»-1

Поединок получился не сильно богатым на события. Счет был открыт только в третьем периоде. Отличился Гринь. Он же поставил и финальную точку, поразив уже пустые ворота. Таким образом, клуб из Молодечно по-прежнему участвует в гонке за топ-6.  

# Хоккей Беларуси # Эдуард Гринь # Фотофакт

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