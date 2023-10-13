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Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Румынии в квалификационном матче ЧЕ

13 октября 2023 11:27
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Сборные Беларуси и Румынии расписали безголевую ничью в квалификационном матче чемпионата Европы – 2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Больше шансов на результативный удар имели номинальные гости. Однако наш страж ворот не позволил сопернику отличиться. Увы, но и подопечные Карлоса Алоса не смогли забить.

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Румынии в квалификационном матче ЧЕ-1

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Некоторые моменты нам нужно улучшать, что касается атаки, контратаки, последние действия, принятия решений игроков – в этом нужно нам поработать. А так, в принципе, команда очень хорошо отработала.

В турнирной таблице наша сборная занимает предпоследнее место. В воскресенье, 15 октября, предстоит играть с лидером – командой Швейцарии.

# Футбол # Карлос Алос Феррер # Фотофакт

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