Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Румынии в квалификационном матче ЧЕ

Сборные Беларуси и Румынии расписали безголевую ничью в квалификационном матче чемпионата Европы – 2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Больше шансов на результативный удар имели номинальные гости. Однако наш страж ворот не позволил сопернику отличиться. Увы, но и подопечные Карлоса Алоса не смогли забить.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Некоторые моменты нам нужно улучшать, что касается атаки, контратаки, последние действия, принятия решений игроков – в этом нужно нам поработать. А так, в принципе, команда очень хорошо отработала.

В турнирной таблице наша сборная занимает предпоследнее место. В воскресенье, 15 октября, предстоит играть с лидером – командой Швейцарии.