Квалификация ЧЕ-2024: футбольная сборная Беларуси проведёт поединок против команды Румынии

Напомним, в матче первого круга белорусы уступили румынам 1:2. После 6 туров отечественная сборная имеет в своем активе 4 очка и занимает 4-е место в группе. Положение румын значительно более устойчивое – они располагаются на втором месте с 12 баллами.

Карлос Алос, главный тренер футбольной борной Беларуси: Да, мы изучили соперника. Румыны пропустили меньше всех в нашей группе. Это хороший показатель качества обороны. И для них, и для нас предстоящая игра будет как финал, ведь еще есть шансы квалифицироваться на чемпионат Европы. Мы знаем, насколько важно хорошо показать себя для нашей страны. Анализируя игру в Бухаресте, я понял, под каким давлением находилась команда. Хочу высказать уважение предыдущему тренеру.

Сергей Политевич, защитник футбольной сборной Беларуси:

У каждого футболиста, который приезжает в сборную, есть мотивация играть за сборную. Турнирное положение – не самое основное, о чем нам нужно думать, и о выходе из группы. Но нам нужно думать о том, как хорошо играть и набирать очки. И с командой, которая борется сейчас полноценно за выход из группы, нам нужно с ними играть наравне, чтобы в дальнейшем думать о стопроцентном выходе из группы.

Поединок сборных Беларуси и Румынии пройдет на стадионе «Ференца Суса» в Будапеште.