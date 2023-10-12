Стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу – 2023

В Москве стартовал международный кубок по пляжному футболу – 2023. Турнир проходит на площадке спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА». В соревнованиях принимают участие 8 команд из 5 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь представляют дружина ЦОР и «Брест-Волга». 12 октября состоялись первые матчи группового раунда. В квартете А футболисты центра олимпийской подготовки из Могилева встречались с московским «Спартаком». Наш чемпион проиграл со счетом 4:11. В группе Б белорусская команда «Брест-Волга» нанесла поражение сенегальскому «Йофф» со счетом 5:4. По итогам группового этапа определятся лучшие команды. Примечательно, что Кубок пройдет без полуфиналов. В главном матче сыграют победители группового раунда. Финал состоится в воскресенье, 15 октября.

Также в эти дни в Москве проходит Кубок Российского футбольного союза «Наша смена». В турнире принимают участие команды по пляжному футболу 2011-2012 годов рождения. Наряду с российскими коллективами за награды борется и белорусская дружина «Торпедо-Кировск». В стартовом матче наши ребята выиграли у «Строгино» 3:1, а затем разобрались с московским «Локомотивом» – 5:1.