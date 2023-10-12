Новости Беларуси. В Минске стартовал 5-й тур мужского чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В новом сезоне на титул вновь претендуют 6 коллективов. После четырех туров промежуточный протокол возглавляет действующий чемпион – команда «Строитель». Брестчане провели 8 встреч и набрали 24 балла. По 18 очков – у «Гомеля» и «Минска».

В стартовом матче главная команда клуба Минска скрестила клюшки с дублерами из СДЮШОР Минск-РЦОП. Результат был заведомо прогнозируем, однако порадовала борьба на площадке. Молодежь с азартом демонстрировала атакующий хоккей, который раззадорил столичную дружину. Первый гол в матче забил Иосиф Яскевич из Минска. Победу в игре одержала взрослая команда со счетом 8:1. Подопечные Сергея Дроздова укрепили свое положение на второй промежуточной позиции.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:

Каждый год у нас продолжение этих шести команд. Хотелось бы больше, естественно. Вот именно направление детских спортивных школ, обучение молодежи, чтобы талантливые дети появлялись. Чем больше будет занимающихся, тем больше будет создаваться различных дополнительных мест, клубов. Конечно, игровой практики международного уровня не хватает. Хотелось бы, чтобы учились у более сильных команд.

Андрей Сорока, главный судья соревнований:

Сейчас заканчивается первый этап наш, первый круг нашего регулярного чемпионата. Уже три команды борются за первое место. И ХК «Гомель» дает достойную конкуренцию нашим грандам – Бресту и Минску. Поэтому я думаю, что по весне все будет очень интересно. Что касается лично этого матча, то ребята молодцы. Будущее поколение настроились. Первую четверть здорово вообще отыграли – ничейным результатом. Великолепно отстоял на воротах Артем Вигель. Это младшей команды вратарь, вратарь молодежной сборной Беларуси. Он очень много мячей вытащил таких, просто не берущихся, – молодец! Свой момент получился один, они его использовали.