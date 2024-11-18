Кристина Дмитрук заметно улучшила свои позиции в рейтинге WТА

Белоруска одержала победу на турнире категории 50 в Португалии, благодаря чему прибавила сразу 63 пункта и сейчас находится на 284-й позиции планетарного топа. Что касается других наших теннисисток, то на вершине по-прежнему Арина Соболенко. Виктория Азаренко осталась 20-й. Александра Саснович прибавила две строки и сейчас занимает 144-е место. Алена Фалей – 197-я.