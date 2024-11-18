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Кристина Дмитрук заметно улучшила свои позиции в рейтинге WТА

18 ноября 2024 17:42
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Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги. Заметного прогресса у женщин добилась Кристина Дмитрук, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кристина Дмитрук заметно улучшила свои позиции в рейтинге WТА-1

Белоруска одержала победу на турнире категории 50 в Португалии, благодаря чему прибавила сразу 63 пункта и сейчас находится на 284-й позиции планетарного топа. Что касается других наших теннисисток, то на вершине по-прежнему Арина Соболенко. Виктория Азаренко осталась 20-й. Александра Саснович прибавила две строки и сейчас занимает 144-е место. Алена Фалей – 197-я.

# Теннис

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