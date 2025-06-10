Прямой эфир

Сборная Беларуси по футболу проведёт матч с Россией! Смотрите трансляцию в 19:50 на СТВ

10 июня 2025 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Снова в эфире! Сборная Беларуси по футболу проведет второй товарищеский матч в рамках международной паузы. На этот раз нашими соперниками будут россияне. Прямую трансляцию поединка смотрите на нашем телеканале в 19:50. В связи с этим вечерний информационный канал начнется сегодня раньше привычного – ровно в 19 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Беларуси по футболу проведёт матч с Россией! Смотрите трансляцию в 19:50 на СТВ-2

Команды хорошо знают друг друга. В пяти предыдущих встречах дважды была зафиксирована ничья. Еще трижды успех был на стороне гостей. К очередному противостоянию подопечные Карлоса Алоса подходят в хорошей форме. За плечами серия из трех побед. 5 июня белорусы не оставили шансов представителям Казахстана – 4:1. Нынешняя встреча состоится на недавно открывшемся национальном стадионе. Верим в команду и смотрим футбол на СТВ.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе стал финалистом АХЛ
09 июня 2025 19:37

«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе стал финалистом АХЛ

Арина Соболенко продолжает возглавлять мировой теннисный рейтинг
09 июня 2025 19:07

Арина Соболенко продолжает возглавлять мировой теннисный рейтинг

Рекордное количество олимпиоников! Смотрите, как эффектно прошли «Вытокі» в Поставах
08 июня 2025 18:31

Рекордное количество олимпиоников! Смотрите, как эффектно прошли «Вытокі» в Поставах