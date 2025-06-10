Сборная Беларуси по футболу проведёт матч с Россией! Смотрите трансляцию в 19:50 на СТВ

Снова в эфире! Сборная Беларуси по футболу проведет второй товарищеский матч в рамках международной паузы. На этот раз нашими соперниками будут россияне. Прямую трансляцию поединка смотрите на нашем телеканале в 19:50. В связи с этим вечерний информационный канал начнется сегодня раньше привычного – ровно в 19 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команды хорошо знают друг друга. В пяти предыдущих встречах дважды была зафиксирована ничья. Еще трижды успех был на стороне гостей. К очередному противостоянию подопечные Карлоса Алоса подходят в хорошей форме. За плечами серия из трех побед. 5 июня белорусы не оставили шансов представителям Казахстана – 4:1. Нынешняя встреча состоится на недавно открывшемся национальном стадионе. Верим в команду и смотрим футбол на СТВ.