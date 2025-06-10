Сборная Беларуси по футболу проведёт матч с Россией! Смотрите трансляцию в 19:50 на СТВ

Снова в эфире! Сборная Беларуси по футболу проведет второй товарищеский матч в рамках международной паузы. На этот раз нашими соперниками будут россияне. Прямую трансляцию поединка смотрите на нашем телеканале в 19:50. В связи с этим вечерний информационный канал начнется сегодня раньше привычного – ровно в 19 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.