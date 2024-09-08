Стали известны победители Минского полумарафона – собрали яркие фото забега

Тысячи белорусов 8 сентября вышли на старт Минского полумарафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получить заветную медаль участника и подняться на пьедестал почета – осуществимая мечта для каждого. Бегуны могли выбрать посильную для них дистанцию.

Стартуют любители легкой атлетики у Национального олимпийского стадиона «Динамо». А финишируют на его беговых дорожках. Уже известны имена первых победителей. Так, лучшие результаты на дистанции в 10 километров показали Никита Котенев и Татьяна Шабанова.

Никита Котенев, победитель забега на 10 километров Минского полумарафона:

В прошлом году я участвовал на пятерке. В этом году решил взять чуть подлиннее дистанцию и выбрал 10 километров. Для меня это первый раз, когда я побеждаю. Очень приятно. Поддержка на трибунах – это очень приятно.

Татьяна Шабанова, победитель забега на 10 километров Минского полумарафона:

Эмоции положительные от этого старта, я уже, наверное, лет шесть выступаю на этих соревнованиях, здесь очень крутая атмосфера, очень положительные эмоции.

В 2024 году на Минском полумарафоне 5 дистанций. Новинка – корпоративная эстафета. Завершатся старты семейным забегом, в котором самые юные участники спортивного праздника смогут преодолеть дистанцию вместе с родителями. Минский полумарафон уже давно признан самым массовым беговым событием Беларуси. Это визитная карточка нашей столицы, которая заряжает всех участников позитивом, хорошим настроением и желанием заниматься спортом.

Леонид Куркович, участник Минского полумарафона:

Мне 88 лет. Я являюсь подвижником физкультурно-спортивного движения и пропагандирую здоровый образ жизни – это моя цель жизни.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Это праздник. Потому что сегодня собираются друзья, единомышленники, любители спорта и бега, которые своим примером, я думаю, вдохновят многих также заняться спортом и думать о своем здоровье. И сегодня мы видим, что пришли люди разных возрастов: от самых маленьких и люди взрослые, которые вместе делают очень большое дело. Они создают ту спортивную атмосферу Минска – города спортивного.