Президент НОК Беларуси поздравил команду по биатлону с удачным стартом в сезоне на Кубке Содружества

Удачно стартовали в нынешнем сезоне на Кубке Содружества и наши биатлонисты. В копилке белорусской сборной 5 медалей. Спортсменов, их завоевавших, поздравил глава Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета:

Успех бессомненного лидера Антона Смольского, завоевавшего три золотые награды, победа Динары Смольской и серебро Дмитрия Лазовского подарили ярчайшие эмоции миллионам белорусов, которые следят за вашими выступлениями с замиранием сердца и безмерно гордятся каждый раз, когда вы стоите на пьедестале, развевается наш флаг и играет гимн родной Беларуси.