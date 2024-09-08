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Президент НОК Беларуси поздравил команду по биатлону с удачным стартом в сезоне на Кубке Содружества

08 сентября 2024 11:10
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Удачно стартовали в нынешнем сезоне на Кубке Содружества и наши биатлонисты. В копилке белорусской сборной 5 медалей. Спортсменов, их завоевавших, поздравил глава Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент НОК Беларуси поздравил команду по биатлону с удачным стартом в сезоне на Кубке Содружества-2

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета:
Успех бессомненного лидера Антона Смольского, завоевавшего три золотые награды, победа Динары Смольской и серебро Дмитрия Лазовского подарили ярчайшие эмоции миллионам белорусов, которые следят за вашими выступлениями с замиранием сердца и безмерно гордятся каждый раз, когда вы стоите на пьедестале, развевается наш флаг и играет гимн родной Беларуси.

# Биатлон

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