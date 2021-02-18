КХЛ. Минское «Динамо» на выезде обыграло финский «Йокерит»

В турнирной таблице западной конференции «шуты» были выше. Они практически обеспечили себе выполнение задачи минимум – выход в плей-офф. «Зубрам» же очки нужны как никогда. Шансы сыграть в нокаут-раунде не призрачны и даже осязаемы. Следует отметить, что прошедшая дуэль стала лишь первой в сезоне. И это несмотря на то, что дружины соседствуют по конференции «Запад».