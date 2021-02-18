Прямой эфир

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде обыграло финский «Йокерит»

18 февраля 2021 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело очередной выездной матч в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы гостили у финского «Йокерита».

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде обыграло финский «Йокерит»-1

В турнирной таблице западной конференции «шуты» были выше. Они практически обеспечили себе выполнение задачи минимум – выход в плей-офф. «Зубрам» же очки нужны как никогда. Шансы сыграть в нокаут-раунде не призрачны и даже осязаемы. Следует отметить, что прошедшая дуэль стала лишь первой в сезоне. И это несмотря на то, что дружины соседствуют по конференции «Запад».

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде обыграло финский «Йокерит»-4

Результат матча – 3:2 в пользу «Динамо».

До конца регулярного сезона минчанам осталось провести всего четыре игры.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в преквалификации чемпионата мира
18 февраля 2021 20:13

Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в преквалификации чемпионата мира

«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги
18 февраля 2021 19:41

«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги

Белорусы заняли 12 место в супермиксте на ЧМ по биатлону
18 февраля 2021 19:41

Белорусы заняли 12 место в супермиксте на ЧМ по биатлону