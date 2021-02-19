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Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде

19 февраля 2021 07:53
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Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс выиграли первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде-1

В титульном матче белоруска и бельгийка легко прошли чешский тандем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:2, 6:3. Это уже не первый успех нашей теннисистки на гранд-слэмах. В 2019 году Соболенко и Мертенс взяли титул на Открытом чемпионате США.

# Теннис # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Барбора Крейчикова # Катерина Синякова # Фотофакт

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