Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде

Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс выиграли первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В титульном матче белоруска и бельгийка легко прошли чешский тандем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:2, 6:3. Это уже не первый успех нашей теннисистки на гранд-слэмах. В 2019 году Соболенко и Мертенс взяли титул на Открытом чемпионате США.