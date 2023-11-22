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Сборная Беларуси финишировала на 4 месте квалификационного этапа Евро-2024

22 ноября 2023 13:01
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Вторую кряду победу в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу одержала сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Карлоса Алоса были сильнее представителей Косово. Единственный мяч был забит на исходе стартового отрезка. Автор гола – Дмитрий Антилевский.

Сборная Беларуси финишировала на 4 месте квалификационного этапа Евро-2024-1

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Мы заслужили эту победу! Я рад за свою команду, за болельщиков, которые переживали за команду. В Беларуси, как вы знаете, дома мы играть, к сожалению, не можем, тем не менее испытываю радость за такой результат. Я просто не вижу команды в нашей группе, которая сильнее нас. Для меня сборная Беларуси – лучшая команда. Вы видите: если ребята сфокусированы, если они настроены, то они могут давать результат. Да, Швейцария, может быть, по классу нас и выше, но мы нашли, что им противопоставить. Если ребята максимально сконцентрированы и выкладываются на все 100 %, то это очень хорошая и сильная команда.

Таким образом, отечественная дружина по итогам квалификационного этапа финишировала на четвертом месте в группе. Так высоко они не поднимались с 2011 года.

Также определилась команда, которая добыла последнюю прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы. Сборная Хорватии обыграла команду Армении со счетом 1:0, заняла второе место в группе «Д» и вышла в финальный раунд чемпионата Европы. Таким образом, уже известна 21 национальная сборная из 24 команд будущего форума. Последние три путевки на чемпионат Европы будут разыграны по итогам Лиги наций.

# Футбол # Карлос Алос Феррер # Дмитрий Антилевский # Фотофакт

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