Хоккей. Сборная Беларуси U-14 уступила команде Москвы в первенстве федеральных округов

В Минске на «Олимпик-Арене» стартовало первенство федеральных округов среди игроков до 14 лет, в котором принимает участие и хоккейная сборная нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кроме белорусов, в турнире сыграют девять дружин. Представительство команд России внушительное: сборные Москвы и Санкт-Петербурга, сборные Центрального, Приволжского, Дальневосточного, Южного, Сибирского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Стартовый поединок белорусские хоккеисты сыграли со сверстниками из Москвы. К сожалению, наши ребята проиграли – 0:4.