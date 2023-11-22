Хоккей. «Брест» победил «Юность» в рамках чемпионата Беларуси

События в противостоянии развивались неспешно. В первом и втором периодах гости забросили по одной шайбе. В третьей 20-минутке была зафиксирована ничья – 1:1. Но накопленного ранее преимущества хватило для того, чтобы брестчанам взять верх над фаворитом. Также в очередных матчах сильнее оппонентов были «Химик» и «Динамо» из Молодечно.

Результаты прошедших матчей: