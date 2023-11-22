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Хоккей. «Брест» победил «Юность» в рамках чемпионата Беларуси

22 ноября 2023 12:56
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«Брест» одержал третью кряду победу в чемпионате Беларуси по хоккею. «Бизоны» вновь нанесли поражение минской «Юности», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Брест» победил «Юность» в рамках чемпионата Беларуси-1

События в противостоянии развивались неспешно. В первом и втором периодах гости забросили по одной шайбе. В третьей 20-минутке была зафиксирована ничья – 1:1. Но накопленного ранее преимущества хватило для того, чтобы брестчанам взять верх над фаворитом. Также в очередных матчах сильнее оппонентов были «Химик» и «Динамо» из Молодечно.

Результаты прошедших матчей:

Хоккей. «Брест» победил «Юность» в рамках чемпионата Беларуси-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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