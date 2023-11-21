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Белорусская U-19 по футболу выбыла из борьбы за попадание в финальный раунд ЧЕ-2024

21 ноября 2023 19:54
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Юношеская сборная Беларуси U-19 провела очередной матч отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. В Турции команда Михаила Мархеля встречалась с дружиной Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская U-19 по футболу выбыла из борьбы за попадание в финальный раунд ЧЕ-2024-1

Наши футболисты потерпели поражение со счетом 0:2. На 79-й и 81-й минутах Ромуальдас Янсонас поразил ворота белорусской сборной и лишил ее шансов на выход в финальный раунд отбора, который пройдет весной следующего года. Белорусская дружина заняла последнее место в первой квалификационной группе. Из нашего квартета в элитный раунд отбора вышли команды Турции и Литвы.

Напомним, финальный турнир пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.

# Футбол # Фотофакт

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