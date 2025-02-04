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Саснович вышла во второй круг турнира WTA-250 в Румынии

04 февраля 2025 18:19
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Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA-250 в Румынии. Белоруска одолела испанскую теннисистку Джессику Боузас-Манейро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович вышла во второй круг турнира WTA-250 в Румынии-1

К слову, она опережает нашу спортсменку в рейтинге на 70 пунктов. Первый сет проходил в упорной борьбе, победу в нем на тай-брейке вырвала представительница Испании. Во второй партии накал противостояния продолжил расти, но Александра вовремя перехватила инициативу и оставила отрезок за собой. В третьем и решающем сете девушки вновь продемонстрировали неуступчивую игру, однако несмотря на то, что Саснович несколько раз требовалась помощь медиков, она сумела выстоять. Как итог – победа с результатом 6:7, 7:5, 6:4.

Ирина Шиманович в первом круге основы турнира категории 125 в Мумбаи без шансов уступила местной теннисистке – 15-летней Майе Ревати со счетом 4:6, 1:6.

# Теннис

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