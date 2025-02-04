Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Мальту на чемпионате Европы

В номинально домашнем поединке в Италии наши парни разгромили аутсайдера квалификационной группы – команду Мальты. Результативным оказался первый тайм, отечественные футболисты буквально за девять стартовых минут расстреляли ворота соперников и обеспечили себе убедительную заявку на успех. Вторая половина встречи осталась безголевой. Как итог – победа со счетом 5:0. Напомним, на старте нынешнего отборочного цикла подопечные Александра Черника сыграли вничью с фаворитом квартета – сборной Италии. После завершения группового этапа прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители 10 групп. Еще четыре пропуска разыграют 8 лучших команд, которые финишируют вторыми.