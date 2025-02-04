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Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Мальту на чемпионате Европы

04 февраля 2025 18:12
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Сборная Беларуси по мини-футболу одержала победу во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы 2026 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Мальту на чемпионате Европы-1

В номинально домашнем поединке в Италии наши парни разгромили аутсайдера квалификационной группы – команду Мальты. Результативным оказался первый тайм, отечественные футболисты буквально за девять стартовых минут расстреляли ворота соперников и обеспечили себе убедительную заявку на успех. Вторая половина встречи осталась безголевой. Как итог – победа со счетом 5:0. Напомним, на старте нынешнего отборочного цикла подопечные Александра Черника сыграли вничью с фаворитом квартета – сборной Италии. После завершения группового этапа прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители 10 групп. Еще четыре пропуска разыграют 8 лучших команд, которые финишируют вторыми.

# Мини-футбол

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