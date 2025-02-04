Прямой эфир

Белорусские борцы готовятся выступить на международном турнире памяти Александра Медведя

04 февраля 2025 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международный турнир памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя примет Минск на следующей неделе. Белорусы приступили к подготовке, к ним присоединились борцы из России и Казахстана, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Белорусские борцы готовятся выступить на международном турнире памяти Александра Медведя-2

Для белорусов международный турнир памяти Медведя, куда уже заявилось 10 стран, один из этапов отбора на чемпионат Европы, который стартует в апреле в Словакии. Так что у всех есть шансы проявить себя. На сборе перед минским стартом собрались белорусы, а также сборные Казахстана и России.

Белорусские борцы готовятся выступить на международном турнире памяти Александра Медведя-4

Иван Янковский, главный тренер национальной команды по вольной борьбе:
Казахи к нам раньше каждый год приезжали, и сегодня они с нами. И на будущее мы уже договорились о сотрудничестве. Сборная Беларуси выступит в полном составе. Слава богу, все здоровы на сегодня. Также будет много молодежи. Всего около 50 спортсменов.

Белорусские борцы готовятся выступить на международном турнире памяти Александра Медведя-6

Аслан Байгулов, старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе:
После пандемии вот первый раз в этом году приехали. Все нам нравится здесь. Кадимагомедов у вас олимпийский призер, очень хороший. 97 килограммов. Хорошая команда. Есть чему научиться у вашей команды.

Подробности в видео.

# Борьба # Юлия Силипицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Мальту на чемпионате Европы
04 февраля 2025 18:12

Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Мальту на чемпионате Европы

Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение команд Беларуси на новый сезон
04 февраля 2025 18:10

Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение команд Беларуси на новый сезон

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею U20 готовится отстаивать титул победителя Кубка Будущего
04 февраля 2025 14:00

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею U20 готовится отстаивать титул победителя Кубка Будущего