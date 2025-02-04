Белорусские борцы готовятся выступить на международном турнире памяти Александра Медведя

Международный турнир памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя примет Минск на следующей неделе. Белорусы приступили к подготовке, к ним присоединились борцы из России и Казахстана, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Для белорусов международный турнир памяти Медведя, куда уже заявилось 10 стран, один из этапов отбора на чемпионат Европы, который стартует в апреле в Словакии. Так что у всех есть шансы проявить себя. На сборе перед минским стартом собрались белорусы, а также сборные Казахстана и России.

Иван Янковский, главный тренер национальной команды по вольной борьбе:

Казахи к нам раньше каждый год приезжали, и сегодня они с нами. И на будущее мы уже договорились о сотрудничестве. Сборная Беларуси выступит в полном составе. Слава богу, все здоровы на сегодня. Также будет много молодежи. Всего около 50 спортсменов.