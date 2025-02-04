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Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение команд Беларуси на новый сезон

04 февраля 2025 18:10
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Теперь официально. Совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных и клубных команд Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение команд Беларуси на новый сезон-1

Открытым остается вопрос о допуске национальной дружины к Олимпийским играм. Недопуск идет вразрез с риторикой Международного олимпийского комитета. Напомним, накануне он полностью признал результаты выборов генассамблеи НОК Беларуси. Также ранее МОК рекомендовал вернуть отечественных атлетов на мировую спортивную арену.

# Хоккей

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