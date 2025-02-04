Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение команд Беларуси на новый сезон

Теперь официально. Совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных и клубных команд Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Теперь официально. Совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных и клубных команд Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Открытым остается вопрос о допуске национальной дружины к Олимпийским играм. Недопуск идет вразрез с риторикой Международного олимпийского комитета. Напомним, накануне он полностью признал результаты выборов генассамблеи НОК Беларуси. Также ранее МОК рекомендовал вернуть отечественных атлетов на мировую спортивную арену.