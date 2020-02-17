Стало известно, кто сыграет в финале Кубка Федерации – 2020

Новости Беларуси. Стало известно расписание финала Кубка Федерации – 2020, который пройдет в Будапеште в середине апреля, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Напомним, наша команда, ведомая Татьяной Пучек в группе «В», где сыграет с дружинами из Австралии и Бельгии. Так, 16 апреля команда Беларуси скрестит ракетки с командой Бельгии, а в пятницу, 17 апреля, – дуэль с австралийками.