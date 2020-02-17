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Стало известно, кто сыграет в финале Кубка Федерации – 2020

17 февраля 2020 13:57
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Новости Беларуси. Стало известно расписание финала Кубка Федерации – 2020, который пройдет в Будапеште в середине апреля, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Стало известно, кто сыграет в финале Кубка Федерации – 2020-1

Напомним, наша команда, ведомая Татьяной Пучек в группе «В», где сыграет с дружинами из Австралии и Бельгии. Так, 16 апреля команда Беларуси скрестит ракетки с командой Бельгии, а в пятницу, 17 апреля, – дуэль с австралийками.

Стало известно, кто сыграет в финале Кубка Федерации – 2020-4

Победитель группового этапа 18 апреля разыграет путевку в финал с сильнейшей сборной группы «D», куда попали Чехия, Германия и Швейцария. На 19 апреля намечен финал.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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