Павел Дик о бронзе на этапе КМ по фристайлу: «Не было мандража, сердце не колотилось»

Новости Беларуси. Белорусы вернулись домой с этапа Кубка мира по фристайлу, который проходил в Москве, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления

Напомним, на этих соревнованиях Анна Гуськова выиграла золото. Выступление спортсменки судьи оценили в 95,46 балла. У мужчин бронзу завоевал наш Павел Дик. Следующий этап Кубка мира пройдет в «Раубичах» 22-23 февраля.