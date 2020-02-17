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Павел Дик о бронзе на этапе КМ по фристайлу: «Не было мандража, сердце не колотилось»

17 февраля 2020 12:46
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Новости Беларуси. Белорусы вернулись домой с этапа Кубка мира по фристайлу, который проходил в Москве, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Павел Дик о бронзе на этапе КМ по фристайлу: «Не было мандража, сердце не колотилось» -1

Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления

Напомним, на этих соревнованиях Анна Гуськова выиграла золото. Выступление спортсменки судьи оценили в 95,46 балла. У мужчин бронзу завоевал наш Павел Дик. Следующий этап Кубка мира пройдет в «Раубичах» 22-23 февраля.

Павел Дик о бронзе на этапе КМ по фристайлу: «Не было мандража, сердце не колотилось» -4

Павел Дик, бронзовый призер этапа Кубка мира по фристайлу (Москва):
Это моя первая медаль. Прошли сутки, а я до сих пор в шоке. Возможно, это придало мне какой-то уверенности после этого этапа. На этих соревнованиях у меня уже давно такого не было, у меня была невероятная уверенность. Не было мандража какого-то, страха, сердце не колотилось. Я спокойненько выполнял поставленную задачу.

# Кубок мира по фристайлу # Павел Дик # Фотофакт

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