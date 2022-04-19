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Саснович снялась с турнира в Стамбуле, а Соболенко победила в парной дуэли. Результаты белорусок в теннисе

19 апреля 2022 10:57
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Новости Беларуси. Арина Соболенко в паре с Паулой Бадоса выбили из борьбы на старте полутысячника в Штутгарте австралийско-тунисский дуэт Эллен Перес и Унс Джабир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Саснович снялась с турнира в Стамбуле, а Соболенко победила в парной дуэли. Результаты белорусок в теннисе-1

Матч не оказался легким для первых, но оба сета закончились с одинаковым счетом – 7:5, 7:5 в пользу белоруско-испанского тандема. Отметим, что Соболенко также выйдет на корт в Германии и в одиночном разряде.  

Саснович снялась с турнира в Стамбуле, а Соболенко победила в парной дуэли. Результаты белорусок в теннисе-4

Ожидалось выступление и Александры Саснович в Стамбуле на турнире WTA-250, но, к сожалению, белоруска снялась из-за травмы, не стартовав. В турецких протоколах значится еще одна белоруска – Лидия Морозова, она выступит в парном разряде вместе с Кейтлин Кристиан из США.  

# Теннис # Арина Соболенко # Паула Бадоса # Эллен Перес # Унс Джабир # Александра Саснович # Лидия Морозова # Кейтлин Кристиан # Фотофакт

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