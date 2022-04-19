Саснович снялась с турнира в Стамбуле, а Соболенко победила в парной дуэли. Результаты белорусок в теннисе

Новости Беларуси. Арина Соболенко в паре с Паулой Бадоса выбили из борьбы на старте полутысячника в Штутгарте австралийско-тунисский дуэт Эллен Перес и Унс Джабир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Арина Соболенко в паре с Паулой Бадоса выбили из борьбы на старте полутысячника в Штутгарте австралийско-тунисский дуэт Эллен Перес и Унс Джабир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч не оказался легким для первых, но оба сета закончились с одинаковым счетом – 7:5, 7:5 в пользу белоруско-испанского тандема. Отметим, что Соболенко также выйдет на корт в Германии и в одиночном разряде.
Ожидалось выступление и Александры Саснович в Стамбуле на турнире WTA-250, но, к сожалению, белоруска снялась из-за травмы, не стартовав. В турецких протоколах значится еще одна белоруска – Лидия Морозова, она выступит в парном разряде вместе с Кейтлин Кристиан из США.