Главный тренер БК «Горизонт» Наталья Трофимова: тяжёлый был сезон, но команда у нас очень опытная

Новости Беларуси. Баскетболистки минского «Горизонта» выиграли золото национального чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьем матче финальной серии команда Натальи Трофимовой одержала победу над гродненской «Олимпией» – 68:52 и выиграла серию со счетом 3:0.

Накануне матча все расклады были в пользу «Горизонта». Признанный фаворит по праву мог рассчитывать на золотой успех. В профессиональном багаже у минчанок – опыт, возможности и ресурсы. Однако, как и в первом поединке, поначалу матч складывался для «Горизонта» непросто. В стартовой четверти «Олимпия» большую часть времени вела в счете и лишь на исходе игрового отрезка отдала инициативу сопернику – 18:16 в пользу столичной команды.

Во второй четверти борьба также была нервной и напряженной. Несмотря на упорное противодействие «Олимпии», на большой перерыв команды ушли со счетом 40:24 в пользу минчанок. Во второй половине встречи команда Юрия Черняка продолжала сопротивление, но класс «Горизонта» перевесил аргументы «Олимпии». Cтоличная команда победила со счетом 68:52.