Велоспорт. Белорусы попали в топ-10 сочинской многодневки

Новости Беларуси. Белорусы попали в десятку лучших на традиционной сочинской многодневной велогонке, в которой приняли участие 107 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшим из белорусов стал Евгений Королек. Он трижды поднимался на подиумы на отдельных этапах гонки. А по итогам пяти соревновательных дней белорусский гонщик в общем зачете занял шестое место. Еще один белорус Василий Строков замкнул десятку сильнейших общего зачета.

Первое место у россиянина Сергея Фирсанова из Пскова. Остальные белорусы выступили не лучшим образом: Кирилл Ковалев занял 50-е место, Никита Семашко – 52-й, Захар Каминский – 55-й, Павел Турченко – 59-й, Тихон Щемелев – 72-й.