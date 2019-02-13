Саснович потерпела поражение на старте турнира в Дохе

Новости Беларуси. Александра Саснович потерпела поражение уже в первом поединке на турнире категории премьер в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша теннисистка скрестила ракетку с представительницей Тайваня Си Шу-Вей. Поединок продолжался всего час, и победительницей корт покинула Се Шувэй – 6:2, 6:0. Белоруска испытывала явные проблемы с первой подачей, а также с реализацией брэйк-поинтов.

Чуть позже свой стартовый матч на этих состязаниях провел интернациональный дуэт Лидия Морозова – Сюко Аояма. Поединок против тандема из Тайбэя Чань Хао-Чин и Латиша Чан сложился интересно и местами даже драматично. Его итог – 6:7, 5:7, к сожалению, не в пользу белоруски и японки.

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