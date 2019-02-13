«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево

Новости Беларуси. В Сараево продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне белорусы выступили в пяти видах программы.
Новости Беларуси. В Сараево продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне белорусы выступили в пяти видах программы.
Старт в лыжных дисциплинах несколько раз переносился из-за сильного снегопада, но все-таки состоялся. Так, в спринтерских биатлонных гонках лучшие результаты показали Карина Ануфриенко (она 15-я) и Иван Тулатин – он разместился на 6-й строчке итогового протокола.
Иван Тулатин, участник Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
Сегодняшняя гонка прошла не так, как хотелось, немного не получилось со стрельбой. На дистанции всё сложилось более-менее хорошо, но ощущалось, что это первая гонка. Еще надо разбежаться – тогда и самочувствие улучшится.
На дистанции 500 метров в шорт-треке 13-я позиция у Яны Домбровской.
Хоккейная сборная начала выступление в групповом раунде. Матч против команды Словакии проходил в вечернюю сессию. Подопечные Павла Перепехина уступили со счетом 1:2 в овертайме.
13 февраля продолжат выступление биатлонисты, хоккеисты и горнолыжники, а также вступают в борьбу фигуристы.