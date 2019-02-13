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«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево

13 февраля 2019 11:59
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Новости Беларуси. В Сараево продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне белорусы выступили в пяти видах программы.

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-1

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-3

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-5

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-7

Старт в лыжных дисциплинах несколько раз переносился из-за сильного снегопада, но все-таки состоялся. Так, в спринтерских биатлонных гонках лучшие результаты показали Карина Ануфриенко (она 15-я) и Иван Тулатин – он разместился на 6-й строчке итогового протокола.

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-10

Иван Тулатин, участник Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
Сегодняшняя гонка прошла не так, как хотелось, немного не получилось со стрельбой. На дистанции всё сложилось более-менее хорошо, но ощущалось, что это первая гонка. Еще надо разбежаться – тогда и самочувствие улучшится.

На дистанции 500 метров в шорт-треке 13-я позиция у Яны Домбровской.

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-13

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-15

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-17

Хоккейная сборная начала выступление в групповом раунде. Матч против команды Словакии проходил в вечернюю сессию. Подопечные Павла Перепехина уступили со счетом 1:2 в овертайме.

13 февраля продолжат выступление биатлонисты, хоккеисты и горнолыжники, а также вступают в борьбу фигуристы.

«Немного не получилось со стрельбой». Белорус Тулатин занял 6 место в спринтерских биатлонных гонках в Сараево-20

# Биатлон # Иван Тулатин # Фотофакт

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