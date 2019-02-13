Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам

Несмотря на стремительное приближение весны, белорусская лыжная лихорадка не сбавляет обороты. Только в эти выходные прошли сразу два громких спортивных ивента. Республиканские соревнования по биатлону «Снежный снайпер» в Раубичах и «Минская лыжня-2019». Виражи закладывали обыватели, знаменитости, спортсмены и даже Александр Лукашенко. «Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»

Несмотря на такой спортивный ажиотаж, многие до сих ни сном, ни духом: каково это, встать на лыжи? Тут уж, как говорится, главное начать. Сегодня десятки производителей предлагают тысячи моделей. От горных для профессионалов, до классических для любителей провести пару-тройку часов с пользой для здоровья. Кстати, хобби относительно недорогое. Добротную пару можно найти в пределах ста рублей.

Матвей Пашков, тренер по лыжам ГУО «Физкультурно-спортивный центр детей и молодёжи Центрального района г. Минска»:

В классических лыжах носик более приподнят. Это сделано, потому что идёт движение ног параллельно, чтобы не полететь вперёд, не зацепиться, носики изогнуты вверх.

Вот коньковая модель лыж. Носик более продолговатый, есть ещё дырочка для аэродинамики.

От выбора типа передвижения зависит и скорость, и нагрузка на мышцы. Одним из самых популярных стилей считается одновременный бесшажный ход. Проще говоря, оттолкнулся – поехал. Туловище направлено вперёд, а ноги работают как пружинки. При этом главную роль играют руки и лыжные палки.

Матвей Пашков:

Основная ошибка любителей, которые первый раз стали на лыжи – они ставят палочки очень далеко, в надежде что будет быстрее. Но, на самом деле, нужно ставить палочки здесь. Это менее травмоопасно.

Ещё один знаменитый ход называется коньковый. Лыжник с таким стилем должен синхронизировать работу рук и ног. Эту технику придумали ещё в 1930 году. Так называемый «подъём ёлочкой» помогал спортсменам на поворотах и в тех моментах, когда нужно было ехать под горку. В отличие от классики здесь намного выше скорость и совсем другой инвентарь.

Матвей Пашков:

Если мы говорим о лыжах, это более вытянутый носик, это более жёсткие крепления, ботинки, которые держат голеностоп, более высокие палочки. Это всё подходит для конькового хода.

Кстати, ещё одно преимущество лыжного хобби в том, что гонять можно в любом возрасте. Но чтобы стать мастером, конечно, лучше начать с самого детства. Только в Минске работает сразу несколько физкультурно-спортивных центров детей и молодёжи. Именно на таких базах и начинали свой путь практически все белорусские легенды лыжного спорта. К слову, смену им готовят более чем достойную.