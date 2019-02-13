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Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам

13 февраля 2019 08:04
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Несмотря на стремительное приближение весны, белорусская лыжная лихорадка не сбавляет обороты. Только в эти выходные прошли сразу два громких спортивных ивента. Республиканские соревнования по биатлону «Снежный снайпер» в Раубичах и «Минская лыжня-2019». Виражи закладывали обыватели, знаменитости, спортсмены и даже Александр Лукашенко.

«Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-1

Несмотря на такой спортивный ажиотаж, многие до сих ни сном, ни духом: каково это, встать на лыжи? Тут уж, как говорится, главное начать. Сегодня десятки производителей предлагают тысячи моделей. От горных для профессионалов, до классических для любителей провести пару-тройку часов с пользой для здоровья. Кстати, хобби относительно недорогое. Добротную пару можно найти в пределах ста рублей.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-4

Матвей Пашков, тренер по лыжам ГУО «Физкультурно-спортивный центр детей и молодёжи Центрального района г. Минска»:
В классических лыжах носик более приподнят. Это сделано, потому что идёт движение ног параллельно, чтобы не полететь вперёд, не зацепиться, носики изогнуты вверх.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-7

Вот коньковая модель лыж. Носик более продолговатый, есть ещё дырочка для аэродинамики.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-10

От выбора типа передвижения зависит и скорость, и нагрузка на мышцы. Одним из самых популярных стилей считается одновременный бесшажный ход. Проще говоря, оттолкнулся – поехал. Туловище направлено вперёд, а ноги работают как пружинки. При этом главную роль играют руки и лыжные палки.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-13

Матвей Пашков:
Основная ошибка любителей, которые первый раз стали на лыжи – они ставят палочки очень далеко, в надежде что будет быстрее. Но, на самом деле, нужно ставить палочки здесь. Это менее травмоопасно.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-16

Ещё один знаменитый ход называется коньковый. Лыжник с таким стилем должен синхронизировать работу рук и ног. Эту технику придумали ещё в 1930 году. Так называемый «подъём ёлочкой» помогал спортсменам на поворотах и в тех моментах, когда нужно было ехать под горку. В отличие от классики здесь намного выше скорость и совсем другой инвентарь.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-19

Матвей Пашков:
Если мы говорим о лыжах, это более вытянутый носик, это более жёсткие крепления, ботинки, которые держат голеностоп, более высокие палочки. Это всё подходит для конькового хода.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-22

Кстати, ещё одно преимущество лыжного хобби в том, что гонять можно в любом возрасте. Но чтобы стать мастером, конечно, лучше начать с самого детства. Только в Минске работает сразу несколько физкультурно-спортивных центров детей и молодёжи. Именно на таких базах и начинали свой путь практически все белорусские легенды лыжного спорта. К слову, смену им готовят более чем достойную.

Как научиться кататься на лыжах: советы новичкам-25

Сегодня на базе ГУО «Физкультурно-спортивный центр детей и молодёжи Центрального района г. Минска» занимается около 100 ребят. Некоторые уже покоряют фестивали Европы. Ну, а остальные усердно тренируются. Кто знает, возможно среди них растёт будущий чемпион мира.

# Зимние виды спорта # Матвей Пашков # Фотофакт

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