Футбол. Юрий Поклад покинул пост спортивного директора минского «Динамо»

Новости Беларуси. В футбольном минском «Динамо» будет новый спортивный директор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Прежний – Юрий Поклад – освобожден от занимаемой должности, но продолжит работу в структуре клуба.
Новости Беларуси. В футбольном минском «Динамо» будет новый спортивный директор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Прежний – Юрий Поклад – освобожден от занимаемой должности, но продолжит работу в структуре клуба.
Поклад проработал спортивным директором более года. Ранее он трудился помощником главного тренера в «Карпатах», «Черноморце» и «Нафтане», работал в мини-футбольных клубах Беларуси.
Имя нового спортивного директора минского «Динамо» будет объявлено позже.