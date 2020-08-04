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Футбол. Юрий Поклад покинул пост спортивного директора минского «Динамо»

04 августа 2020 14:25
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Новости Беларуси. В футбольном минском «Динамо» будет новый спортивный директор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прежний – Юрий Поклад – освобожден от занимаемой должности, но продолжит работу в структуре клуба.

Футбол. Юрий Поклад покинул пост спортивного директора минского «Динамо»-1

Поклад проработал спортивным директором более года. Ранее он трудился помощником главного тренера в «Карпатах», «Черноморце» и «Нафтане», работал в мини-футбольных клубах Беларуси.

Футбол. Юрий Поклад покинул пост спортивного директора минского «Динамо»-4

Имя нового спортивного директора минского «Динамо» будет объявлено позже.

# Футбол Беларуси # Юрий Поклад # Фотофакт

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