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«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира

08 января 2019 07:20
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Новости Беларуси. XV Рождественский международный турнир любителей хоккея торжественно завершился вечером 7 января. Обладателем главного трофея стала команда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале наши хоккеисты были сильнее России, итоговый счет – 8:5. Наш специальный корреспондент Евгений Горин следил за решающим поединком.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-1

Уже в 15-й раз новый год в Минске начался с большого хоккейного праздника. За эти годы Рождественский турнир стал хорошей причиной посетить Беларусь в первые дни января. Поводом воспользовались одиннадцать команд, если не считать хозяев турнира. Финал стал настоящим украшением этого праздника любительского хоккея.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-4

Сошлись два сильнейших спортивных противника – команда Президента Беларуси и сборная России. На начало игры у хозяев соревнований было 11-ть кубков, у а россиян – три (последний был в 2015-м). Давненько, поэтому матч вышел особенным. Команда красно-синих очень эффективно показала себя в первых поединках – например, сборную Балкан разгромили со счетом 19:1. Но финальная игра с белорусами оказалась куда сложнее.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-7

Стартовую двадцатиминутку на льду «Чижовка-Арены» хозяева начали очень активно. Белорусские хоккеисты достаточно быстро забросили первые две шайбы, а потом еще одну. Гостям так и не удалось удачно атаковать ворота. Итог первого тайма – 3:0.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-10

Во втором периоде россияне выжидали: не слишком удачно, успели пропустить шайбу. А потом забросили в наши ворота, и счет стал 4:1. А потом 4:2. И еще одна шайба. Но это не сильно помогло. Белорусы забросили впоследствии еще две, а затем еще одну – седьмую. Отличился Александр Лукашенко. Итог второго периода – 7:3.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-13

Андрей Глебов, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:
Мы заряжены были сильно, а они, наверное, еще не проснулись. Но потом они вроде вкатились, и почетче игра пошла. Все равно пасек у них ходит хорошо, так что расслабляться не стоит. Мы будем побеждать потихонечку, стараться не упустить момента и забить еще голы. И порадовать зрителя.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-16

Дмитрий Гоголев, нападающий хоккейной команды России:
Я сюда приезжаю раз третий-четвертый, наверное. Первый раз такой уровень турнира, по мне. По крайней мере, то, что мы играли с финнами, словаками и со швейцарцами. Все три игры были очень тяжелыми, не расслаблялись ни на секунду. Турнир очень хороший.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-19

Заключительные 20 минут были самыми напряженными. Российские хоккеисты старались изо всех сил. Сумели поразить ворота команды Президента Беларуси еще дважды, но это их не спасло от удачной атаки нашей ледовой дружины и разницы в счете, которая и определила победителя.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-22

Со счетом 8:5 белорусы в 12-й раз стали обладателями кубка Рождественского турнира. Главный трофей снова останется в Минске.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-25

Третий год приходим на финал. Всегда с удовольствием. Надеемся на победу нашей сборной.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-28

Вот маленький постоянный болельщик. Но первый раз сегодня. Будем болеть. Переживать.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-31

Первое место. Хорошие ощущения. Болеем за наших. Разрывной счет.

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира-34

Нравится. Хоккей – все-таки мужская игра, для настоящих мужчин. Да, сына? Он такой суровый уже с малолетства. Будет хорошим хоккеистом у нас.

Вот такой хоккей продлевает спортивную жизнь игрокам и мотивирует молодежь становиться на коньки, брать в руки клюшки.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Андрей Глебов # Дмитрий Гоголев # Фотофакт

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