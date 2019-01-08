«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира

Новости Беларуси. XV Рождественский международный турнир любителей хоккея торжественно завершился вечером 7 января. Обладателем главного трофея стала команда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале наши хоккеисты были сильнее России, итоговый счет – 8:5. Наш специальный корреспондент Евгений Горин следил за решающим поединком.

Уже в 15-й раз новый год в Минске начался с большого хоккейного праздника. За эти годы Рождественский турнир стал хорошей причиной посетить Беларусь в первые дни января. Поводом воспользовались одиннадцать команд, если не считать хозяев турнира. Финал стал настоящим украшением этого праздника любительского хоккея.

Сошлись два сильнейших спортивных противника – команда Президента Беларуси и сборная России. На начало игры у хозяев соревнований было 11-ть кубков, у а россиян – три (последний был в 2015-м). Давненько, поэтому матч вышел особенным. Команда красно-синих очень эффективно показала себя в первых поединках – например, сборную Балкан разгромили со счетом 19:1. Но финальная игра с белорусами оказалась куда сложнее.

Стартовую двадцатиминутку на льду «Чижовка-Арены» хозяева начали очень активно. Белорусские хоккеисты достаточно быстро забросили первые две шайбы, а потом еще одну. Гостям так и не удалось удачно атаковать ворота. Итог первого тайма – 3:0.

Во втором периоде россияне выжидали: не слишком удачно, успели пропустить шайбу. А потом забросили в наши ворота, и счет стал 4:1. А потом 4:2. И еще одна шайба. Но это не сильно помогло. Белорусы забросили впоследствии еще две, а затем еще одну – седьмую. Отличился Александр Лукашенко. Итог второго периода – 7:3.

Андрей Глебов, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

Мы заряжены были сильно, а они, наверное, еще не проснулись. Но потом они вроде вкатились, и почетче игра пошла. Все равно пасек у них ходит хорошо, так что расслабляться не стоит. Мы будем побеждать потихонечку, стараться не упустить момента и забить еще голы. И порадовать зрителя.

Дмитрий Гоголев, нападающий хоккейной команды России:

Я сюда приезжаю раз третий-четвертый, наверное. Первый раз такой уровень турнира, по мне. По крайней мере, то, что мы играли с финнами, словаками и со швейцарцами. Все три игры были очень тяжелыми, не расслаблялись ни на секунду. Турнир очень хороший.

Заключительные 20 минут были самыми напряженными. Российские хоккеисты старались изо всех сил. Сумели поразить ворота команды Президента Беларуси еще дважды, но это их не спасло от удачной атаки нашей ледовой дружины и разницы в счете, которая и определила победителя.

Со счетом 8:5 белорусы в 12-й раз стали обладателями кубка Рождественского турнира. Главный трофей снова останется в Минске.

Третий год приходим на финал. Всегда с удовольствием. Надеемся на победу нашей сборной.

Вот маленький постоянный болельщик. Но первый раз сегодня. Будем болеть. Переживать.

Первое место. Хорошие ощущения. Болеем за наших. Разрывной счет.