Санкции оказались действенными. Алексей Торбин рассказал, почему «Металлург» не был допущен к участию в Кубке Салея

Новости Беларуси. «Металлург» снова в игре. Клуб из Жлобина примет участие в чемпионате экстралиги. И это еще один итог прошедшего в Минске исполкома Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, «Металлург» не был допущен к участию в Кубке Салея по причине долгов по зарплате перед игроками и тренерами. Теперь клуб практически рассчитался с прежними задолженностями, правда, есть вопросы по вступительному взносу.

Алексей Торбин, председатель Совета директоров клубов экстралиги:

Есть некоторые шереховатости относительно действующих моментов. Я думаю, что они в ближайшее время будут решены. С этими шероховатостями может столкнуться каждый клуб, поэтому мы не стали привлекать к более жестким санкциям в отношении этого клуба на дальнейший сезон.

Те санкции, которые мы применили в отношении «Металлурга» в рамках Кубка Салея, оказались действенными, и вопросы предыдущих сезонов, долги были закрыты.

Чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге стартует 25 августа.