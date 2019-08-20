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С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа

20 августа 2019 14:36
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Новости Беларуси. 24 августа в Минске состоится традиционный спортивный праздник, посвященный Международному олимпийскому дню, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие примут именитые белорусские атлеты – такие, как Дарья Домрачева, Алла Цупер, Анна Гуськова и многие другие.

С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа-1

С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа-3

Дмитрий Довгалёнок, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:
Эта идея – дать шанс родителям, чтобы они могли посетить этот праздник и записать детей в секцию – наверное, им нужно воспользоваться.

Отметим, на базе СОК «Олимпийский» будет организована работа более 40 интерактивных площадок, где все желающие смогут попробовать себя в разных видах спорта.

С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа-6

С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа-8

С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа-10

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Довгалёнок # Фотофакт

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