С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа

Новости Беларуси. 24 августа в Минске состоится традиционный спортивный праздник, посвященный Международному олимпийскому дню, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие примут именитые белорусские атлеты – такие, как Дарья Домрачева, Алла Цупер, Анна Гуськова и многие другие.

Дмитрий Довгалёнок, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:

Эта идея – дать шанс родителям, чтобы они могли посетить этот праздник и записать детей в секцию – наверное, им нужно воспользоваться.

Отметим, на базе СОК «Олимпийский» будет организована работа более 40 интерактивных площадок, где все желающие смогут попробовать себя в разных видах спорта.