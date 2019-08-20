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Михаил Захаров: «Где-то хоккей забуксовал»

20 августа 2019 21:18
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Новости Беларуси. Михаил Захаров – новый рулевой сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это решение было принято 20 августа на заседании тренерского совета федерации.

Михаил Захаров: «Где-то хоккей забуксовал»-1

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Ответственность серьезная, чемпионат мира будет в Минске проходить. Мы много общались с тренерами, с руководителями. Где-то хоккей забуксовал – все-таки же нету хоккеистов, которые бы хотели быть уровня Калюжного, Грабовского, Костицыных, Кольцовых.

Ну… Будем работать будем идти дальше. Никто руки не опускает. Задачи есть, надо их выполнять. Но мы можем выполнить эти задачи только вместе с тренерами, с федерацией. Все вместе когда будет одно целое, эти задачи по силам.

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# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

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