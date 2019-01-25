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Танцы на льду и произвольная программа фигуристок. Какие соревнования пройдут на ЧЕ 25 января

25 января 2019 06:12
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Новости Беларуси. Минск продолжает жить большим спортом. Наша страна принимает чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы на льду и произвольная программа фигуристок. Какие соревнования пройдут на ЧЕ 25 января-1

Танцы на льду и произвольная программа фигуристок. Какие соревнования пройдут на ЧЕ 25 января-3

На льду, без преувеличения, звезды мировой величины. Около 100 сильнейших фигуристов из более чем из 30 стран. Позади два соревновательных дня.

А сегодня, 25 января, болельщиков ждет, пожалуй, самый эффектный и зрелищный этап соревнований – танцы на льду, а также произвольная программа в исполнении девушек.

Второй соревновательный день на ЧЕ в Минске. Подводим итоги

# Фигурное катание # Фотофакт

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