Танцы на льду и произвольная программа фигуристок. Какие соревнования пройдут на ЧЕ 25 января

Новости Беларуси. Минск продолжает жить большим спортом. Наша страна принимает чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На льду, без преувеличения, звезды мировой величины. Около 100 сильнейших фигуристов из более чем из 30 стран. Позади два соревновательных дня.

А сегодня, 25 января, болельщиков ждет, пожалуй, самый эффектный и зрелищный этап соревнований – танцы на льду, а также произвольная программа в исполнении девушек.