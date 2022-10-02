«Сами себя уничтожили». Главком ВК «Строитель» о проигрыше московскому «Динамо»

Новости Беларуси. На уходящей неделе случились две интересности в белорусском волейболе, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Во-первых, «Строитель» и «Шахтер» разыграли национальный Суперкубок. Первый трофей сезона отправился в Солигорск. Опыт взял верх над молодостью. А во-вторых, минский клуб сыграл первый домашний матч в российской Суперлиге.

Говорят, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Так вот в чем вопрос: что именно делает главком во время матча? Важно похаживает? Раздает советы-подсказки? А если да, то какие именно? Мы решились на эксперимент. Весь матч рулевой «Строителя» провел с микрофоном-петличкой. Наша съемочная группа слышала и записывала каждую фразу и каждый звук коуча. Все начинается с разминки. Пока спортсмены растягиваются и разогревают мышцы, у Олега Микановича уже идет мыслительный процесс. Нужно определиться со стартовым составом. А заодно мотивировать своих подопечных на предстоящую дуэль. Понятное дело, просто не будет.

Да не то чтоб отдохнул, важно, чтобы здесь перевернулось. Итак, начало матча. Традиционный выход на поле и командное приветствие. И последнее наставление.

Игра началась. С первым домашним соперником «Строителю» явно не повезло. Это московское «Динамо». То самое, которое наводит страх на любого оппонента из Суперлиги. Вот и играй с таким! Дебют – хуже не придумаешь. 4 подачи – минус 4 очка. И срочный тайм-аут от коуча.

Еще раз говорю, парни. Выдохнули, все нормально. Один мяч, второй, все под себя, нет, это не проходит. Дела пошли в гору. Не так чтобы круто, но забить наконец-то получилось. Жаль, общую картину это не сильно исправит. Отставание – 2:7, 7:14. Второй перерыв от Микановича.

Боремся за каждый мяч, терпим, боремся! Мандраж этот уберите! Ближе к концу сета пошли замены. Петр Миненков отправился на лавку получать наставления. Одного розыгрыша хватает, чтобы услышать ЦУ.

Там тоже люди стоят, он обыграл. Ты-то сделал все хорошо. «Строитель» почти без борьбы отдает первый сет – 13:25. Наставнику есть что сказать своим игрокам.

Пускай они бегают. А не мы прыгнули, сами себя уничтожили. Увы, но ни свежая статистика, ни замечания наставника положительного эффекта не дают. «Динамо» делает на площадке что хочет, «Строитель» боязливо пытается возражать. 3:8 – первый тайм-аут Микановича.

Цели и задачи – там одно очко, второе, третье, пробуем, добавляем это. А не просто плывем. «Динамо» все давит и давит, и давит. Первый темп, пайпы, блок, защита, подача. Все работает идеально. Противопоставить этому «Строитель» ничего не может.

Он отсюда пасовал, он дал хорошую передачу. Ногами дойди, чуть в корт войди. При счете 12:22 наш рулевой запросил второй тайм-аут.

Он пасует, он дал хорошо. Помним, будет недоброс, тебе чуть-чуть нужно было войти. Высота была шикарная. Не помогло. 14:25. И ощущение, что скоро все пойдут по домам. Третья партия. Она наверняка будет последней.

Нет продолжения жизни. Нужно жить внутри, там. Начало выдалось нетипичным и уж очень оптимистичным. Раз за разом удавалось зачехлить соперника на блоке. Заработал прием, настроение улучшается. 7:4. Уже «Динамо» экстренно берет тайм-аут.

Молодцы, защита, высокие мячи. Все страхуем, все играем. Помогло, но не сильно. Первым номером играет «Строитель». Но преимущество тает. При счете 13:11 Олег Миканович запросил перерыв.

Этот больше вкручивает, они все вкручивают. Тянемся, каждый мяч терпим. Поехали! А потом отменный отрезок – 17:12. Знай наших! Второй тайм-аут от «Динамо».

Не заигрываемся, дальше играем. Помним, высокие мячи через верх. Все закончилось хорошо – 25:20, и надежда затеплилась в сердцах немногочисленной публики.

Ближе дайте передачу. Неважно, раз крикнули, вам шаг-два сделать. Сколько раз я говорил об этих ситуациях? Начало четвертой партии вновь многообещающее – 4:1, 7:5. Здесь бы и добавить. Но резерва не нашлось. Боязнь победы, что ли… Ценой неимоверных усилий «Динамо» выравнивает ситуацию, а затем и ставит точку. 3:1, москвичи сильнее. Молодость проигрывает опыту. Будем надеяться, что только пока.