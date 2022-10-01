Женская сборная Беларуси по гандболу провела товарищеский матч среди клубов

Женская сборная Беларуси по гандболу проводит спарринги. Соперницами нашей дружины должны были выступать российские спортсменки. Но, увы, приехать у зарубежных коллективов не вышло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Женская сборная Беларуси по гандболу проводит спарринги. Соперницами нашей дружины должны были выступать российские спортсменки. Но, увы, приехать у зарубежных коллективов не вышло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Однако запланированные товарищеские матчи было решено не отменять. Вместо россиянок наши девушки сыграли против сборной клубов. Первый поединок завершился уверенной победой национальной команды – 33:22. 1 октября проверить себя в деле смогли и младшие гандболистки. Между собой сыграли юниорки.
Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:
Нам необходимо было как минимум игрокам внутреннего чемпионата дать попрактиковаться. Хотя бы тем девочкам, которые у нас играют за переделами Беларуси. На этом сборе, который был, у нас ставились определенные цели и задачи, которые нам необходимо было искоренить. Системные ошибки, которые возникали при подготовке к предыдущим сборам и предыдущим соревнованиям. Кое-чего достигнуть удалось, кое с чем придется работать. Тем не менее картина в целом неплохая. Ждем продолжения дальнейшего. Думаю, со сборной России мы сыграем.
2 октября все коллективы проведут ответные матчи. Первыми сыграют юниорки, стартовый свисток в их противостоянии прозвучит в 15:00. А уже в 17 часов на площадку выйдут сборные страны и клубов.