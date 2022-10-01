Женская сборная Беларуси по гандболу провела товарищеский матч среди клубов

Однако запланированные товарищеские матчи было решено не отменять. Вместо россиянок наши девушки сыграли против сборной клубов. Первый поединок завершился уверенной победой национальной команды – 33:22. 1 октября проверить себя в деле смогли и младшие гандболистки. Между собой сыграли юниорки.

Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Нам необходимо было как минимум игрокам внутреннего чемпионата дать попрактиковаться. Хотя бы тем девочкам, которые у нас играют за переделами Беларуси. На этом сборе, который был, у нас ставились определенные цели и задачи, которые нам необходимо было искоренить. Системные ошибки, которые возникали при подготовке к предыдущим сборам и предыдущим соревнованиям. Кое-чего достигнуть удалось, кое с чем придется работать. Тем не менее картина в целом неплохая. Ждем продолжения дальнейшего. Думаю, со сборной России мы сыграем.