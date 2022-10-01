​Футбол. Минское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром»

​Новости Беларуси. 1 октября в чемпионате Беларуси по футболу состоялись три встречи в рамках 23-го тура. Центральное противостояние дня прошло в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» впервые с 2015 года оказалось сильнее солигорского «Шахтера» – 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Душан Бакич. Для «горняков» это второе поражение кряду. А вот минчане продлили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает восемь матчей. Благодаря победе «динамовцы» сместили с первого места в турнирной таблице «Энергетик-БГУ». Однако уже 2 октября «студенты» могут вернуть пальму первенства себе. Для этого им нужно обыграть «Минск».

Милич Чурчич, главный тренер ФК «Шахтер»:

Стараемся, чтобы лучше было каждый день. Сегодня нам не повезло, могу так сказать. Мы стараемся, чтобы контролировали игру, стараемся играть через пас, но сегодня на этом поле хотели поменять систему, потому что надо играть на длинной передаче. Что могу сказать еще? Еще раз поздравляю соперника с победой. Две игры уже проиграли, это плохо для «Шахтера», у нас самые высокие задачи. Надо двигаться вперед.

Артем Челядинский, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

В первом тайме, что у нас не получилось? Первое, не получилось создать голевые моменты возле ворот, за счет того что мы не разворачивали игру, упирались в один фланг, хотели преодолеть хорошую оборону «Шахтера» за счет какого-то фланга, но теряли мяч, и не получались атаки. Плюс ко всему не было, наверное, фланговых передач, мы просили от наших крайних нападающих либо защитников, которые подключаются. Во втором тайме вышли, провели неплохую атаку, с которой забили гол. Хочу сказать, что, наверное, вратарь у нас сегодня тоже очень хорошо сыграл. Выручил в некоторых моментах.