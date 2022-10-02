Чего не хватает отечественному баскетболу и как попасть в национальную команду? Спросили у председателя Белорусской федерации

Суперкубок Ассоциации студенческого баскетбола принимает Москва. 48 женских и 60 мужских команд. На кону – путевки на Кубок России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Баталии проходят на арене «Динамо». Белоруски взошли на пьедестал, взяв третье место. У наших парней четыре виктории. Как живет белорусский баскетбол, какие ориентиры на будущее и какие планы на совершенствование? В гостях рубрики «Спорттаймер» председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков. Какое место Беларусь занимает на международной баскетбольной арене? Юлия Силипицкая, СТВ:

Что вас порадовало в этом сезоне как председателя?

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Приглашение в студию СТВ. Радовало, что, несмотря на ограничения международные в отношении федерации, все-таки они не затронули наше представительство в органах Международной федерации. И содействие со стороны федерации в реализации наших программ. Мы программы продолжаем реализовывать по линиям ФИБА и ФИБА Европа. Это и «Шаг в будущее», и «Ее мир – ее правила» среди девочек. Вот это радует, что наряду с какими-то категоричными оценками по участию есть все равно окно возможностей, которое позволяет нам принимать участие в деятельности международных структур. Юлия Силипицкая:

Это заслуга чья-то или это просто визитная карточка?

Максим Рыженков:

Думаю, что это оценка деятельности нашей федерации и заслуги наших спортсменов, которые действительно за последнее время сделали хороший шаг вперед. Юлия Силипицкая:

Почему все-таки детский спорт и акцент? Вы так далеко видите перспективу? Максим Рыженков:

Я бы очень хотел, чтобы баскетбол был более популярен в нашей стране. Развитие спорта последних лет говорит о том, что баскетбол действительно прибавляет в этом плане. Любителей, которые приходят в баскетбол, все больше и больше.

Юлия Силипицкая:

Площадок больше становится? Максим Рыженков:

Не только в площадках дело. Появилось такое направление – баскетбол 3 на 3. Мы в последнее время достаточно активно развиваем инфраструктуру. Здесь нам помогают наши партнеры по линии спонсоров, которые выделяют средства, Президентский спортивный клуб, с которым у нас вообще программа целая. Юлия Силипицкая:

Которая хорошо работает, заметьте. Максим Рыженков:

В отношении баскетбола, за что могу говорить, она вообще прекрасно работает. Свидетельством этому можно назвать ту площадку, которую мы открыли на проспекте Победителей, прямо около «Лебяжьего». Три корта для баскетбола 3 на 3, с хорошим покрытием, с освещением, очень хорошего качества там инфраструктура. Нужен ли высокий рост, чтобы попасть в национальную сборную?

Юлия Силипицкая:

А сами играли там? И как, мозолей нет? Максим Рыженков:

Конечно, отлично все. Мозолей нет, потому что играл-то нечасто, всего пару раз, опробовать. Было пару моментов, когда поступил сигнал, что сетка там порвалась. Как могут порвать эту сетку? Сетка-то железная, со звеньями? Кто-то играет в баскетбол, а кто-то на ней виснет или подтягивается – играются дети. Пришлось на глазах у этих ребятишек, которые там есть, взять плоскогубцы и подкорректировать эту сетку. Детей сегодня немного, тех, кто может себя проявить в спорте. Юлия Силипицкая:

Они же сидят в гаджетах. Максим Рыженков:

Во-первых, сидят в гаджетах. Во-вторых, медицинские показания не у всех такие восприимчивые к этому делу. Юлия Силипицкая:

Антропометрические данные.

Максим Рыженков:

Они, конечно, для баскетбола очень важны. Но в том возрасте, в котором начинают баскетболом заниматься, честно говоря, не факт, что парень, если он высокий в этом возрасте, то он к 20 годам вымахает 2,15 метра. По себе скажу, что я до класса шестого был третий-четвертый в ряду сзади. А с шестого-седьмого класса был очень устойчивый рост, за несколько лет прибавил 20 сантиметров. У меня дочка так же пошла, она очень скромненько шла. Не скажу, что невысокая девочка, но она за последние два года (15 лет сейчас) вытянулась, стала одной из самых высоких в классе. Это генетика, она есть. В баскетболе есть различные амплуа, все мы знаем спортсменов, которые с ростом 1 метр 60 сантиметров. Их задача в другом. Это фактически мозг команды. Все равно нужно заниматься баскетболом. Почему? Потому что я председатель федерации баскетбола. Мне нравится баскетбол чем? Он очень доступен. Для игры в футбол мы знаем, какие поля нужны огромные. Уход за травой, даже за искусственным покрытием уход совершенно другой. Что помешало белорусам попасть на Олимпийские игры?

Юлия Силипицкая:

Вы перфекционист, детям все самое лучшее. Дети могут играть и на асфальте! Максим Рыженков:

40-45 лет назад я тоже, быть может, играл в футбол, когда ставили два кирпича или портфель школьный и потом больше всего спорили, был гол или нет. Баскетбол более доступен, а сегодня еще, с внедрением широким стритбола и баскетбола 3 на 3, он очень демократичный вид спорта. На самом начальном этапе прочувствовали на перспективу, что баскетбол 3 на 3 со своими особенностями действительно имеет все шансы занять очень хорошую, прочную нишу не только как отдельный вид спорта, но и в целом как мотиватор прихода в баскетбол. Конечно, многие страны вокруг нас недооценивали его, когда он был не олимпийский вид спорта. Рассматривали его как пародию на классический баскетбол. Как только Международная федерация начала заниматься этой темой всерьез, мы тут же вошли в несколько международных инициатив по его развитию и приняли одно из первых соревнований. Это чемпионат Европы U18. Это нам позволило привлечь внимание и в стране к этому виду спорта. И дальше мы уже по нарастающей начали готовить свои национальные сборные по всем возрастам. И очень прилично выступали на отборе к Олимпийским играм. Если бы не попали на американскую команду, то мы бы были на этих Олимпийских играх. Если говорить о том, что в классике 12 команд выходят на Олимпийские игры, а в баскетболе 3 на 3 всего восемь, то если бы был отбор, как на классике, то мы даже с этим результатом туда прошли бы. «Игроки и финансирование». Чего не хватает нашему баскетболу?

Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, что массовость у нас уже есть? Максим Рыженков:

У нас есть Непрофессиональная баскетбольная лига, она разбита на дивизионы, это как Ночная хоккейная лига. Там ребята уже состоявшиеся, они не профессиональные баскетболисты, а просто любят баскетбол, между собой соревнуются. Есть рейтинг команд. Мы как федерация организуем самое главное мероприятие – Palova Arena, которая состоит из пяти этапов в течение лета. В этом году у нас уже был рекорд – 185 команд. Для нас это показатель того, что люди в баскетбол идут и им нравится этим заниматься. Юлия Силипицкая:

Чемпионат Беларуси насколько вас устраивает как профессионального баскетболиста? Максим Рыженков:

Я очень хотел бы, чтобы он развивался больше как самостоятельная профессиональная лига, чтобы команд было в Высшей лиге гораздо больше. Юлия Силипицкая:

А что для это надо сделать?

Максим Рыженков:

Очень все просто – игроки и финансирование. В Высшей лиге три-четыре клуба всего. Юлия Силипицкая:

Постоянно. Максим Рыженков:

А ведь остальные клубы – это либо команды, которые идут без своей вертикали, либо это фарм-команды этих же команд. Образно говоря, бывших «Цмоков» команды Минска сегодня в чемпионате играет три команды. И сами они, и их ближайший резерв, и еще их СДЮШОР. Юлия Силипицкая:

Как это изменить? Максим Рыженков:

Это изменить можно, когда каждая область будет выставлять по отдельному, хорошему, профессиональному клубу, а еще каждый – сильный район этой области. Вспоминая эти ограничения, я хочу сказать, что сама федерация международная крови тут не требовала так уж откровенно, как во многих других видах спорта. «Играть нельзя политизировать». Где поставить запятую с учетом международных конфликтов?

Юлия Силипицкая:

Сейчас потепление какое-то чувствуется, может быть Гольфстрим прошел? Максим Рыженков:

Осознание у всех уже есть, что что-то с этим надо делать. Есть ряд федераций, которые не пошли по пути ужесточения. Например, федерация по футболу, потому что там нашлись люди, которые понимают, что политика политикой, но развитие вида спорта и привлечение внимания к этому виду спорта всегда будут выше, лучше и без грязных пятен на репутации, когда политика со спортом не мешается. И наши футбольные команды имеют возможность сегодня выступать, правда, возможность только и имеют. Нас в этом году признали лучшими по развитию баскетбола среди девочек в Европе. Это показатель. Да, нам закрыт пока путь для игр, но путь не закрыт к сотрудничеству, и мы это высоко ценим. Наши представители остаются в международных организациях. Юлия Силипицкая:

Какие задачи стоят сейчас перед национальными командами с учетом сегодняшнего?

Максим Рыженков:

Мы все равно работаем так, как будто ничего не случилось, исходя из того, что рано или поздно вся эта ситуация закончится. Победят разум и здравый смысл, и мы вернемся к активной фазе международного календаря. Мы собираем наши национальные сборные на учебно-тренировочные сборы. Все лето проводила и мужская национальная команда, и женская. И мы федерацией поддерживали все наши юношеские, юниорские сборные. У них календаря не было соревновательного, кроме участия в турнирах либо наших, либо российских. Но мы здесь отработали все очень хорошо, у нас впереди еще целый ряд таких турниров. Но мы все делаем так, чтобы спортивный дух у наших игроков развивался и дальше, и принадлежность к нашей национальной сборной у них всегда оставалась. Юлия Силипицкая:

Олимпийская квалификация – насколько мы уже готовы?