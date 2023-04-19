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Самбо. 7 наград выиграли белорусские борцы в первый день ЧЕ

19 апреля 2023 14:21
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Семь наград выиграли белорусские борцы в первый день чемпионата Европы по самбо. Турнир начался в Израиле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако достоинство трех медалей пока неизвестно.

Самбо. 7 наград выиграли белорусские борцы в первый день ЧЕ-1

Двое представителей нашей страны будут выступать в финале в боевом разделе, еще один – в классическом. Это значит, что у них как минимум по серебру. Также белорусы четырежды поднимались на третью ступень на пьедестале.

# Борьба # Фотофакт

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