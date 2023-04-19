Самбо. 7 наград выиграли белорусские борцы в первый день ЧЕ

Семь наград выиграли белорусские борцы в первый день чемпионата Европы по самбо. Турнир начался в Израиле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако достоинство трех медалей пока неизвестно.

Двое представителей нашей страны будут выступать в финале в боевом разделе, еще один – в классическом. Это значит, что у них как минимум по серебру. Также белорусы четырежды поднимались на третью ступень на пьедестале.