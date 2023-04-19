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Белорусы выступят в финалах на чемпионате России по плаванию

19 апреля 2023 12:59
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На чемпионате России по плаванию завершилась квалификация четвертого дня. Анастасия Шкурдай с запасом вышла в полуфинал на дистанции 100 метров на спине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем она оказалась самой быстрой из всех претенденток.

Белорусы выступят в финалах на чемпионате России по плаванию-1

В вечерней сессии в медальных заплывах гарантировано продемонстрируют свое мастерство Анастасия Кулешова и Алина Змушко. Вчерашний соревновательный день (18 апреля) нам принес второе золото, которое завоевала Шкурдай, и новый национальный рекорд от Алины Змушко. Это время стало 5-м результатом сезона в мире.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Анастасия Кулешова # Алина Змушко # Фотофакт

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