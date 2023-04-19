Белорусы выступят в финалах на чемпионате России по плаванию

На чемпионате России по плаванию завершилась квалификация четвертого дня. Анастасия Шкурдай с запасом вышла в полуфинал на дистанции 100 метров на спине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем она оказалась самой быстрой из всех претенденток.