Белорусы выступят в финалах на чемпионате России по плаванию

На чемпионате России по плаванию завершилась квалификация четвертого дня. Анастасия Шкурдай с запасом вышла в полуфинал на дистанции 100 метров на спине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем она оказалась самой быстрой из всех претенденток.
На чемпионате России по плаванию завершилась квалификация четвертого дня. Анастасия Шкурдай с запасом вышла в полуфинал на дистанции 100 метров на спине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем она оказалась самой быстрой из всех претенденток.
В вечерней сессии в медальных заплывах гарантировано продемонстрируют свое мастерство Анастасия Кулешова и Алина Змушко. Вчерашний соревновательный день (18 апреля) нам принес второе золото, которое завоевала Шкурдай, и новый национальный рекорд от Алины Змушко. Это время стало 5-м результатом сезона в мире.