Хоккей. «Металлург» обыграл «Неман» в 4-м матче финала Кубка Президента

Новости Беларуси. «Металлург» победил «Неман» в четвертом матче финала Кубка Президента. «Сталевары» взяли убедительный реванш за прошлое поражение, отправив в ворота соперника три безответные шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».