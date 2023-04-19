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Хоккей. «Металлург» обыграл «Неман» в 4-м матче финала Кубка Президента

19 апреля 2023 13:00
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Новости Беларуси. «Металлург» победил «Неман» в четвертом матче финала Кубка Президента. «Сталевары» взяли убедительный реванш за прошлое поражение, отправив в ворота соперника три безответные шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Металлург» обыграл «Неман» в 4-м матче финала Кубка Президента-1

Точные броски нанесли Воронов, Сотишвилли и Кузнецов. Таким образом, серия гарантировано растянется еще минимум на два матча. Ближайший состоится 20 апреля в Гродно.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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