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Хоккей. «Динамо-Джуниверс» проиграло команде из Санкт-Петербурга на Кубке Владислава Третьяка

18 апреля 2023 20:19
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Юные хоккеисты «Динамо-Джуниверс», которые выступают в возрастной категории до 13 лет, провели второй поединок на турнире «Кубок Владислава Третьяка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Динамо-Джуниверс» проиграло команде из Санкт-Петербурга на Кубке Владислава Третьяка-1

Белорусская команда встречалась с «Динамо» из Санкт-Петербурга. К сожалению, наши хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:6. Единственную шайбу в составе отечественной дружины на экваторе второго периода забросил Владислав Маринчик.

19 апреля «Динамо-Джуниверс» на стадии группового этапа сыграет с «Атлантом» из Мытищ.

# Хоккей # Фотофакт

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