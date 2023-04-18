Хоккей. «Динамо-Джуниверс» проиграло команде из Санкт-Петербурга на Кубке Владислава Третьяка

Юные хоккеисты «Динамо-Джуниверс», которые выступают в возрастной категории до 13 лет, провели второй поединок на турнире «Кубок Владислава Третьяка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда встречалась с «Динамо» из Санкт-Петербурга. К сожалению, наши хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:6. Единственную шайбу в составе отечественной дружины на экваторе второго периода забросил Владислав Маринчик.