Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

Самая страшная авария за последние пять лет. Гран-при Бахрейна чемпионата мира «Формулы-1» едва не закончилось трагедией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гонку прервали красными флагами на первом же круге. Болид Ромена Грожана после контакта влетел в ограду на скорости около 300 километров в час, пробил ее насквозь и разлетелся надвое, что привело к взрыву топлива.

Сам гонщик застрял в эпицентре пожара на несколько десятков секунд, но все-таки сумел выбраться и отойти на безопасное расстояние от огня.

К счастью, обошлось без серьезных повреждений, Грожан отделался парой ожогов на руках. Жизнь Ромену спасли защитная система Halo, ударостойкая капсула безопасности, а также шлем и огнеупорный костюм.