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Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

30 ноября 2020 19:42
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Самая страшная авария за последние пять лет. Гран-при Бахрейна чемпионата мира «Формулы-1» едва не закончилось трагедией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?-1

Гонку прервали красными флагами на первом же круге. Болид Ромена Грожана после контакта влетел в ограду на скорости около 300 километров в час, пробил ее насквозь и разлетелся надвое, что привело к взрыву топлива.

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?-4

Сам гонщик застрял в эпицентре пожара на несколько десятков секунд, но все-таки сумел выбраться и отойти на безопасное расстояние от огня.

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?-7

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?-9

К счастью, обошлось без серьезных повреждений, Грожан отделался парой ожогов на руках. Жизнь Ромену спасли защитная система Halo, ударостойкая капсула безопасности, а также шлем и огнеупорный костюм.

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?-12

Гонка возобновилась спустя час после инцидента, очередную победу одержал Льюис Хэмилтон.

# Авария # Ромен Грожан # Льюис Хэмилтон # Фотофакт

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