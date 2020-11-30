Уже обновила личный рекорд дважды. Какие результаты Алимбекова показывает в Контиолахти?

Новости Беларуси. Два дня – два личных рекорда. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова провела выдающийся уикенд в финском Контиолахти и вышла не только в лидеры сборной, но и в топ Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В субботу, 28 ноября, белоруска заняла восьмое место в индивидуальной гонке, обновив тем самым лучшее достижение в карьере. Но уже спустя сутки переписала и его, финишировав шестой в спринте. В обеих гонках Алимбекова была одной из самых быстрых на лыжне, а из 30 выстрелов смазала всего три.