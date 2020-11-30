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Уже обновила личный рекорд дважды. Какие результаты Алимбекова показывает в Контиолахти?

30 ноября 2020 19:38
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Новости Беларуси. Два дня – два личных рекорда. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова провела выдающийся уикенд в финском Контиолахти и вышла не только в лидеры сборной, но и в топ Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В субботу, 28 ноября, белоруска заняла восьмое место в индивидуальной гонке, обновив тем самым лучшее достижение в карьере. Но уже спустя сутки переписала и его, финишировав шестой в спринте. В обеих гонках Алимбекова была одной из самых быстрых на лыжне, а из 30 выстрелов смазала всего три.

Уже обновила личный рекорд дважды. Какие результаты Алимбекова показывает в Контиолахти?-1

Таким образом, за две первые личные гонки наша спортсменка набрала в табель Кубка мира уже 72 балла. Это почти впятеро больше, нежели у Динары было по итогам минувшего сезона. После первого этапа белоруска идет четвертой в общем зачете, а на старт следующей гонки выйдет в синей майке лидера молодежного рейтинга.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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